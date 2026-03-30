In vista del fine settimana lungo di Pasqua, si susseguono diversi eventi culturali tra mostre, spettacoli teatrali e mostre fotografiche. La stagione culturale si anima con manifestazioni che spaziano tra memoria e contemporaneità, offrendo opportunità di approfondimento e intrattenimento per il pubblico. Questi appuntamenti rappresentano alcune delle proposte principali previste nelle prossime giornate.

T ra arte, teatro e fotografia, la stagione culturale si accende con appuntamenti che intrecciano memoria e contemporaneità. Dalle suggestioni simboliche dei Tarocchi alle voci dell’Africa, dai classici in scena alle storie di donne e resilienza, mostre e spettacoli invitano a guardare il presente con occhi nuovi. Un itinerario ricco e sorprendente, tra riscoperte e nuove narrazioni. Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna, Bergamo Foto di donne, tarocchi preziosi, balletti inediti, classici in scena: nei musei e nei teatri continua la stagione di mostre e spettacoli. Tra novità e riscoperte Il fascino degli Arcani Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna scorre dal Rinascimento per sette secoli di storia, raccontando come da passatempo aristocratico, poi popolare, queste carte siano diventate strumento divinatorio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In vista del fine settimana lungo di Pasqua ecco alcuni appuntamenti da non mancare, dalle mostre al teatro

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