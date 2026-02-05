Musei le mostre e gli appuntamenti del fine settimana

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, i Musei civici di Parma offrono un ricco programma di eventi per tutto il weekend. Sono in programma mostre, laboratori artistici e presentazioni alla Pinacoteca Stuard, pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età. Le esposizioni permettono di scoprire il patrimonio locale attraverso diverse attività, rendendo il fine settimana un’occasione per conoscere meglio la cultura della città.

Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 sono in programma nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per bambine, bambini e persone adulte, sono realizzate dal personale specializzato dei.🔗 Leggi su Parmatoday.it

