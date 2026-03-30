Un viaggio dalla Cirenaica al Pilastro attraversa zone di Bologna identificate dall’Istat come caratterizzate da un alto livello di disagio socio-economico. L’indice di disagio sociale ed economico (Idise) viene utilizzato per mappare e analizzare queste aree, evidenziando le differenze tra quartieri. La percorrenza si svolge lungo un percorso che attraversa diverse zone della città, ognuna con caratteristiche socio-economiche distintive.

In un precedente articolo avevamo parlato dell’Idise, l’indice di disagio socio-economico elaborato dall’Istat per identificare e mappare le aree di Bologna con un livello di disagio socio-economico particolarmente elevato in varie zone di Bologna. Secondo l’analisi a soffrire più di altri le trasformazioni che hanno investito la società contemporanea sono i giovani e le persone anziane. E le aree più in crisi sono, come spesso accade, quelle della periferia, sebbene livelli di disagio socio-economico discreti si registrino anche in alcune località del centro. Oltre il quartiere dormitorio. Viaggio al Borgo Panigale-Reno, tra passato e nuove sfide VIDEO 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - In viaggio dalla Cirenaica al Pilastro, tra difficoltà e partecipazione

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