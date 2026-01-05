Dalla scherma al calcio viaggio tra le realtà che guidano lo sport accessibile a Bologna

Esploriamo le realtà sportive che promuovono l'accessibilità a Bologna, dalla scherma al calcio. Lo sport rappresenta un’occasione di inclusione e socializzazione, offrendo a persone con disabilità opportunità di partecipazione e crescita personale. Attraverso testimonianze e progetti locali, si evidenzia come lo sport possa favorire il benessere e l’autonomia, contribuendo a creare un ambiente più aperto e solidale per tutti.

