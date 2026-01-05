Dalla scherma al calcio viaggio tra le realtà che guidano lo sport accessibile a Bologna
Esploriamo le realtà sportive che promuovono l'accessibilità a Bologna, dalla scherma al calcio. Lo sport rappresenta un’occasione di inclusione e socializzazione, offrendo a persone con disabilità opportunità di partecipazione e crescita personale. Attraverso testimonianze e progetti locali, si evidenzia come lo sport possa favorire il benessere e l’autonomia, contribuendo a creare un ambiente più aperto e solidale per tutti.
“Il baseball per me è stato fondamentale, mi ha fatto sentire finalmente libero e mi ha permesso di creare amicizie bellissime con altre persone ipovedenti: credo sia questo il valore dello sport. Farti sentire incluso e felice, darti un posto nel mondo”. E’ con parole cariche di entusiasmo che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Lo sport che aiuta le donne. La scherma sfida il tumore
Leggi anche: Un viaggio tra sogno e realtà: Lo Schiaccianoci della Fondazione Egri in scena a Torino
Ecco alcuni scatti dell’ultima settimana sportiva, con tanti momenti da ricordare. #TSOS #ATP #Tennis #Football #Calcio #F1 #Scherma #Volley #Basket #Atletica #MotoGP - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.