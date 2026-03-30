In ufficio di sera o per una cerimonia
In ufficio, di sera o durante una cerimonia, l’aspetto di una persona si definisce anche attraverso gli accessori scelti. La cura dei dettagli può fare la differenza nel completare un outfit, indipendentemente dal contesto. La scelta di elementi come orologi, gioielli o piccole decorazioni contribuisce a creare un’immagine curata e armoniosa.
L ’eleganza, si sa, si nasconde nei dettagli. Il successo di un look, non a caso, dipende anche dagli accessori giusti. Elementi solo in apparenza secondari, capaci invece di rivoluzionare un intero outfit. Come nel caso delle borse a secchiello di stagione. Come abbinare la giacca sportiva: il must have della Primavera 2026 X Nella Primavera-Estate 2026, infatti, le cosiddette bucket bags tornano sotto i riflettori del fashion, in versione rinnovata e rivista. Le borse a secchiello del momento vantano dunque dimensioni mini. Compatte, originali e glamour, le It Bags di stagione si apprestano ad accompagnare chi le indossa dall’ufficio all’aperitivo, fino alla cerimonia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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