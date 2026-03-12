Marfan | 1 su 5000 a rischio dissezione aortica

La sindrome di Marfan colpisce circa una persona su 5.000 e aumenta il rischio di dissezione aortica. Si tratta di una condizione genetica che coinvolge il tessuto connettivo, rendendo più fragile la parete dell'aorta. La diagnosi precoce e il monitoraggio regolare sono fondamentali per gestire la condizione. La gestione clinica comprende controlli periodici e interventi chirurgici quando necessario.

La sindrome di Marfan rappresenta una sfida medica complessa che richiede un approccio integrato per garantire la sicurezza dei pazienti. Questa condizione genetica, causata da mutazioni nel gene FBN1, colpisce il tessuto connettivo e può portare a gravi complicanze cardiovascolari se non monitorata correttamente. La diagnosi precoce e la gestione multidisciplinare sono fondamentali per migliorare l'aspettativa di vita. Secondo i dati disponibili, questa malattia interessa circa una persona su 5.000–10.000 individui in tutto il mondo, senza distinzioni geografiche o etniche. Il riconoscimento tempestivo dei sintomi permette di attivare protocolli di sorveglianza specifici, riducendo drasticamente il rischio di eventi acuti come la dissezione aortica.