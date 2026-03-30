In estate al Farnese i Blue i Nomadi Buffa Sigfrido Ranucci e Arisa

Quest'estate al Farnese si svolgeranno concerti e spettacoli con artisti come i Blue, i Nomadi, Buffa, Sigfrido Ranucci e Arisa. Nel 2026 tornerà il “Piacenza Summer Cult”, che proporrà un programma con eventi di musica, teatro, narrazione e intrattenimento. La manifestazione si ripropone con un calendario ampliato e diversificato rispetto alle edizioni precedenti.

Presentata l’edizione 2026 di “Piacenza Summer Cult”. Si parte il 25 giugno con “Delirium”, lo spettacolo con ballerini del Teatro alla Scala. In cartellone anche Mannoia, Gabbani e Masini Torna anche nel 2026 il “Piacenza Summer Cult”, pronto a regalare al pubblico un calendario ancora più ricco e trasversale, capace di intrecciare musica, teatro, narrazione e intrattenimento di qualità. Dal 25 giugno al 17 luglio, il cuore della città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, accogliendo alcuni dei protagonisti più amati della scena italiana tra concerti, spettacoli e incontri che mettono al centro cultura e spettacolo dal vivo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - In estate al Farnese i Blue, i Nomadi, Buffa, Sigfrido Ranucci e Arisa Articoli correlati Leggi anche: Sigfrido Ranucci, Nomadi, massaggi, taragna e tulipani: il week-end in provincia Diario di un Trapezista: Sigfrido Ranucci al Teatro EuropaArriva al teatro Europa di Aprilia un importante e intenso appuntamento: quello con “Diario di un Trapezista” il nuovo spettacolo di Sigfrido Ranucci...