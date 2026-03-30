Lunedì sera, sulla regione, si prevede un peggioramento del tempo a causa di un fronte freddo proveniente dal Nord Europa. Le precipitazioni inizieranno nelle zone settentrionali e si estenderanno nel corso della serata con piogge e temporali. Tuttavia, durante le festività di Pasqua e Pasquetta, si prevede un ritorno del sereno.

Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà un peggioramento nella serata di lunedì sulla Campania, con l’arrivo di piogge e temporali a partire dalle zone settentrionali. Martedì si formerà un profondo vortice sul Sud Italia, attorno al quale ruoterà una perturbazione responsabile di un’altra giornata instabile sulla nostra regione, con piogge e rovesci sparsi. Nevicherà sulle zone appenniniche a partire dai 1000 m di quota e le temperature diminuiranno sensibilmente: a Napoli le massime non andranno oltre i 13°C, a Benevento si fermeranno intorno ai 9°C, a Caserta 12°C, ad Avellino 7°C, a Salerno 14°C. L’instabilità proseguirà nelle giornate di mercoledì e giovedì, soprattutto sulle zone interne, seppur con quota neve in rialzo oltre i 1200m, per poi attenuarsi gradualmente nel corso di venerdì. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - In arrivo piogge e temporali ma a Pasqua e Pasquetta torna il sereno

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