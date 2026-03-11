Sbam si è aggiudicata la gestione della comunicazione per tre marchi importanti del gruppo Groupe Seb nel mercato italiano. I brand coinvolti sono Moulinex, Lagostina e Krups, che ora affidano a questa agenzia le attività di comunicazione e promozione. La scelta riguarda l’intero portafoglio di servizi legati alla comunicazione di questi marchi.

Sbam si aggiudica la comunicazione di Moulinex, Lagostina e Krups, tre brand strategici del portfolio Groupe Seb per il mercato italiano. Il mandato di Sbam creative agency riguarda l’intero perimetro di comunicazione dei marchi, on e off line, con un focus sull’ideazione creativa e sulla produzione di contenuti, dal mondo social alle campagne radio, dall’influencer marketing alle attivazioni speciali e on-field. Una scelta che riconosce la capacità dell’ agenzia super-powered by Jakala di lavorare su brand strutturati e articolati, costruendo progetti capaci di tenere insieme visione strategica, creatività e attivazione concreta sui diversi touchpoint. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sbam si aggiudica la comunicazione di Moulinex, Lagostina, Krups

