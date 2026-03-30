A Imola si avvicina la tappa del FIA World Endurance Championship, con l’evento “Il coraggio di sognare” che torna per il quarto anno. L’iniziativa coinvolge studenti di scuole superiori e università del territorio, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con protagonisti del campionato endurance. L’evento è organizzato dal Comune di Imola in collaborazione con il settore del motorsport.

L’evento si inserisce all’interno del ricco programma della settimana del Wec a Imola, con l’intento di rafforzare il legame tra sport, territorio, formazione e futuro In occasione della settimana del Fia World Endurance Championship, torna per il quarto anno ‘Il coraggio di sognare’, l’evento dedicato agli studenti delle scuole superiori e delle università del territorio, organizzato dal Comune di Imola in collaborazione con il mondo del motorsport e della comunicazione. Una vera e propria assemblea d’istituto condivisa, che animerà il Teatro Ebe Stignani mercoledì 15 aprile, dalle 9 alle ore 12, offrendo ai ragazzi uno spazio di ascolto, ispirazione e confronto attraverso le voci di protagonisti d’eccellenza del motorsport endurance, della tecnologia e dell’ingegneria. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Imola attende il Mondiale Endurance, torna "Il coraggio di sognare": studenti a confronto con i protagonisti del Wec

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