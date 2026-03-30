Il tifoso bosniaco che voleva fittare il balcone per Bosnia-Italia | Mi hanno offerto auto e pellet
Un tifoso bosniaco ha pubblicato un annuncio per affittare un balcone durante la partita Bosnia-Italia, descrivendo come scherzo. Dopo la diffusione online, il proprietario del terrazzo ha riferito di aver ricevuto diverse offerte, tra cui una proposta di duemila euro, e di aver ricevuto anche offerte di auto e pellet. La richiesta iniziale era stata fatta senza aspettative di successo, ma si è trasformata in un caso virale.
Il proprietario del piccolo terrazzo racconta cosa è successo dopo quell'annuncio fatto solo per scherzo e divenuto virale: "C'è anche chi mi ha offerto fino a duemila euro in cambio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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