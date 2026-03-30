Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale, giunto alla sua 14ª edizione, prosegue il suo percorso con una tappa a Bologna, prevista per il 31 marzo 2026. Dopo l’apertura a Udine il 6 marzo scorso, l’evento si concentra questa volta sulle catene del valore, coinvolgendo diverse realtà italiane impegnate nel settore della sostenibilità.

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Dopo l'avvio a Udine il 6 marzo scorso, la 14esima edizione del Salone della Csr e dell'innovazione sociale, il principale appuntamento italiano dedicato alla sostenibilità, prosegue il suo percorso con la tappa territoriale di Bologna, in programma martedì 31 marzo 2026. Come tutte le tappe territoriali del Salone, sarà un momento di confronto e valorizzazione delle esperienze locali, parte integrante di un viaggio attraverso l'Italia che si concluderà a Milano, dal 6 all'8 ottobre 2026, con l'edizione nazionale all'Università Bocconi. La tappa bolognese, in programma il 31 marzo dalle 10 alle 12.30, in presenza... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Salone della Csr arriva a Bologna, al centro le catene del valore

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