Negli ultimi anni, gli orologi a anello sono tornati in auge come accessori di tendenza, richiamando stili di due decenni passati. Questi orologi, noti anche come ring watch, sono stati protagonisti di collezioni di moda e sono stati riproposti da diversi marchi come pezzi chic e distintivi. La loro popolarità si inserisce in un ritorno alle influenze vintage e alle forme di design retrò.

La moda guarda spesso al passato e negli ultimi anni ha portato alla ribalta due decenni che hanno lanciato tendenze iconiche ancora molto amate. Gli anni ’90 e 2000 sono fonte di ispirazione per le fashioniste anche quando si tratta di accessori. L’ orologio da oggetto pratico è diventato un dettaglio in grado di completare il look. A catturare l’attenzione è una versione che sconfina nel campo della gioielleria: i ring watch. Conosciuti anche come orologi anello mettono le mani in primo piano e possono fare al differenza all’interno dell’outfit. Molti brand sono tornati a farsi conquistare dai ring watch tanto da reinterpretarli in chiave moderna, per adattarsi ai nuovi gusti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il ritorno degli orologi anello: i ring watch più chic

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