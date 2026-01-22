Gli orologi più belli visti alla LVMH Watch Week 2026

Gli orologi presentati alla LVMH Watch Week 2026 riflettono l’impegno del gruppo nel combinare tradizione e innovazione. Prima dell’apertura ufficiale del Watches and Wonders, questa manifestazione conferma la volontà di anticipare tendenze e offrire modelli distintivi, curati nei dettagli e realizzati con precisione. Un’occasione per osservare le novità più interessanti nel mondo dell’orologeria di alta gamma, in un contesto di sobria eleganza e attenzione alla qualità.

Prima ancora che inizi il solito conto alla rovescia verso il Watches and Wonders, la LVMH Watch Week 2026 ribadisce una cosa molto chiara: che non ha alcuna intenzione di aspettare nessuno. La Watch Week del gruppo LVMH è diventata un appuntamento strategico più che un’anteprima, un momento in cui le marche si presentano con idee già mature, identità definite e una certa sicurezza nei propri mezzi. Milano fa da sfondo, ma il messaggio è globale: qui non si parla solo di novità, si parla di direzione. Dentro questo perimetro convivono visioni molto diverse di orologeria contemporanea. C’è chi lavora sul design come linguaggio, chi recupera archivi con precisione chirurgica, chi usa le collaborazioni come leva culturale e chi, semplicemente, decide che è il momento di alzare l’asticella. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Al via oggi la LVMH Watch WeekOggi prende il via la LVMH Watch Week, un evento di rilievo nel settore degli orologi di alta gamma.

