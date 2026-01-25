Pallanuoto il Pescara continua a vincere | Delta battuta 13-9 e allungo in classifica

Il Pescara Nuoto e Pallanuoto prosegue il suo percorso positivo, conquistando la sesta vittoria consecutiva. Nella gara disputata a Le Naiadi, il team ha battuto la Pol. Delta con il punteggio di 13-9, consolidando così la propria posizione in classifica. Una prestazione che testimonia la crescita e la continuità dei risultati della squadra in questa stagione.

Sesta vittoria consecutiva per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che a Le Naiadi ha sconfitto 13-9 la Pol. Delta nello scontro tra prima e terza forza del girone 3 del campionato di Serie B. Una partita interpretata nel migliore dei modi dai ragazzi di mister Franco Di Fulvio (assente e sostituito in panchina da Mattia De Ioris nella veste di allenatore-giocatore), bravi ad imprimere da subito il ritmo alla gara. Delfino sempre con la testa avanti e che ha concesso solo in avvio di terzo tempo all’avversario il pareggio, prima di mettere una distanza di tre reti di fatto gestita fino al termine. Con questo successo i biancazzurri consolidano il primato in classifica, mettono sei punti di divario proprio sulla Delta e iniziano a preparare la trasferta di sabato prossimo a Cagliari.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Il Grifone continua a volare. Vittoria e allungo in testa

Pallanuoto: esordio soft per il Settebello agli Europei, Turchia battutaInizia con un risultato positivo il percorso del Settebello agli Europei 2026 di pallanuoto a Belgrado.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Pescara, prova di forza. Libertas battuta a domicilio 21-13; B M – Il Pescara sa solo vincere. Delta battuta 13-9 e allungo in classifica; Pescara inarrestabile: 13-9 alla Delta e fuga in classifica.

Pallanuoto, il Pescara continua a vincere: Delta battuta 13-9 e allungo in classificaSesta vittoria consecutiva per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che a Le Naiadi ha sconfitto 13-9 la Pol. Delta nello scontro tra prima e terza forza del girone 3 del campionato di Serie B. Una partita ... ilpescara.it

Pescara inarrestabile: 13-9 alla Delta e fuga in classificaSesta vittoria di fila per il Pescara: 13-9 alla Delta e primato consolidato. Foglio trascinatore, biancazzurri a +6. Cronaca e dichiarazioni ... abruzzonews.eu

Questa sera il Lanciano Sport Center si accende per la sfida del campionato Under 14: Lanciano Pallanuoto vs Pescara Pallanuoto Lanciano Sport Center Ore 20:00 I nostri giovani atleti sono pronti a dare tutto per portare a casa una gr - facebook.com facebook