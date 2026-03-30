Il Nuovo di Verona scommette sul sabato sera | arriva una replica in più per la rassegna Divertiamoci a Teatro
Il Nuovo di Verona annuncia l’aggiunta di una replica al sabato sera per la rassegna teatrale
La novità al via con la prossima stagione. Valerio: «Una proposta collaudata che risponde alle richieste del pubblico. L’orario delle 19.30 avvicinerà spettatori sempre più diversi» La rassegna “Divertiamoci a Teatro” si prepara a chiudere la stagione 20252026 introducendo una novità significativa che segna un cambio di passo nella sua programmazione. Il Teatro Stabile di Verona - Centro di Produzione Teatrale ha infatti annunciato che, a partire dal prossimo autunno, il calendario degli spettacoli si arricchirà di una quinta serata settimanale, includendo per la prima volta anche una replica il sabato sera. Si tratta di un’evoluzione importante per una rassegna storica che, fino a oggi, ha proposto i suoi appuntamenti dal martedì al venerdì, consolidando negli anni un forte legame con il pubblico. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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