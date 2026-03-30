Il mistero della Madonna che parla a Trastevere | qual è la chiesa che la custodisce

Nel cuore di Trastevere si trova una chiesa che ospita un’icona sacra nota come la “Madonna che parla”. La leggenda narra che l’immagine abbia pronunciato parole rivolte ai fedeli, attirando l’attenzione di visitatori e devoti. La chiesa è situata tra i vicoli caratteristici del quartiere e rappresenta un punto di riferimento per chi desidera conoscere questa tradizione popolare romana.

Nel fascino di Trastevere, tra vicoli stretti e piazze cariche di storia, si nasconde una delle leggende più affascinanti della Roma popolare: la misteriosa “ Madonna che parla ”, un’immagine sacra che secondo la tradizione avrebbe rivolto delle parole ai fedeli. Una storia tramandata nei secoli che continua a incuriosire visitatori e abitanti del quartiere. Ma dove si trova questa Madonna? LEGGI ANCHE: HYDRON³: ai Bagni Misteriosi di Milano l’evento immersivo di Giovanni Motta La leggenda della Madonna che parla a Trastevere. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La tradizione racconta che nella basilica di Santa Maria in Trastevere, una delle chiese più antiche di Roma, un’immagine della Vergine avrebbe manifestato un fenomeno straordinario. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Tra le vie di Trastevere c’è una chiesa che custodisce un capolavoro di Bernini e un dipinto sorprendenteNei vicoli più autentici di Trastevere, lontano dalle mete più affollate del turismo romano, esiste una chiesa che custodisce storie e opere d’arte... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il mistero della Madonna che parla a... Temi più discussi: Dario Fo, a 100 anni dalla nascita, perché rileggere Maria alla croce; La Madonna incinta tra storia e mistero: Città Sant’Angelo avvia il percorso per il restauro della preziosa copia; Riti pasquali e Misteri... che passione: ecco gli eventi più caratteristici in provincia di Bari; In San Domenico, la commemorazione dei Sette Dolori. Madonna del Palazzo di Crescentino: la statua scomparsa, riappare per miracoloMadonna del Palazzo di Crescentino: la statua scompare e riappare nel tempo. La storia del duplice miracolo che lasciò tutti sbalorditi. lalucedimaria.it Il mistero della Madonna di Orzivecchi, scomparsa e poi ritrovata a testa in giùLa scoperta durante i lavori nella chiesa parrocchiale di Orzivecchi, bassa bresciana. Una Madonna con bambino, attribuibile alla scuola di Gentile da Fabriano. Era stata murata nelle fondamenta a ... rainews.it OGGI SI FESTEGGIA LA MADONNA DELLA ROCCA La storia racconta che nel 1620, la Madonna apparve ad una giovane donna cieca di Alessandria, piccolo comune della provincia di Agrigento, ridonandole la vista in cambio di una chiesa nel lu - facebook.com facebook 29/3/26. Foglietto parrocchiale della CCS della Madonna della Navicella e di S.Michele di Brondolo e della CCS di Loreo x.com