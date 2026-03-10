Tra le vie di Trastevere c’è una chiesa che custodisce un capolavoro di Bernini e un dipinto sorprendente

Tra le strade di Trastevere si trova una chiesa che conserva un capolavoro di Bernini e un dipinto affascinante, meno noto. La chiesa, situata in uno dei quartieri più autentici di Roma, ospita queste opere d’arte che attirano visitatori e appassionati di storia. L’edificio si distingue per l’atmosfera unica creata dalle sue opere e dalla sua posizione nel cuore del quartiere.

Nei vicoli più autentici di Trastevere, lontano dalle mete più affollate del turismo romano, esiste una chiesa che custodisce storie e opere d'arte inattese: al suo interno convivono infatti un'opera inquietante firmata da Gian Lorenzo Bernini e un dipinto poco conosciuto ma ricco di fascino. Si trova lungo via della Lungara e, dietro una facciata sobria, conserva testimonianze artistiche sorprendenti

San Giacomo alla Lungara, una chiesa di Trastevere che conserva un dipinto del Raffaellino e una macabra "memoria" di Bernini. La chiesa di San Giacomo alla Lungara si trova nel cuore di Trastevere, poco oltre Porta Settimiana, lungo quella che in passato era una via importante per i pellegrini diretti verso la basilica di San Pietro.