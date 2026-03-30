Il Grifo arpiona tre punti Solito limite biancorosso | in attacco c’è molto poco

Il Perugia ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Vis Pesaro, grazie a un gol segnato nel corso del secondo tempo. La formazione ospite ha schierato un 3-4-2-1, con Pozzi tra i pali e una linea difensiva composta da Di Renzo, Tonucci e Zoia. In attacco sono entrati diversi cambi nel corso della ripresa, mentre il Vis Pesaro ha concluso la partita con una formazione simile, senza riuscire a segnare.

VIS 0 PERUGIA 1 VIS (3-4-2-1): Pozzi; Di Renzo, Tonucci, Zoia; Durmush (25’ st Ventre), Berengo (35’ st Lari), Pucciarelli, Paganini; Giovannini (43’ st Ferrari), Machin (25’ st Barranco); Nicastro (25’ st Jallow). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Piras, Pisano, Fraternale, Bastianelli, Cataudella, Mariani, Podrini, Cometa. PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Calapai, Angella, Stramaccioni, Tozzuolo; Megelaitis, Tumbarello; Canotto (8’ st Bacchin), Verre (44’ st Ladinetti), Bolsius (25’ st Lisi); Montevago. All. Sdringola (Tedesco squalificato). A disp. Moro, Vinti, Esculino, Joselito, Dell’Orco, Bartolomei, Terrnava, Perugini, Riccardi, Polizzi, Napolano, Nepi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Grifo arpiona tre punti. Solito limite biancorosso: in attacco c’è molto poco Articoli correlati Comolli a Dazn: «La Juve ha perso i tre punti, ma il calcio italiano molto di più. Ai tifosi dico questo»David Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti. Leggi anche: Nomi poco conosciuti ma molto, molto hot Approfondimenti e contenuti su Grifo arpiona Grifo, Tedesco ha perso il tocco magico: la squadra non lo segue piùPERUGIA - Sono bastati tre giorni per cambiare sorti, prospettive e umore del Grifo. La sconfitta a Piancastagnaio e il pareggio contro il Carpi hanno scoperchiato delle criticità che fino a qualche ... ilmessaggero.it Grifo, il conto alla rovescia è partito: un mese per salvarsiPERUGIA - I risultati del fine settimana danno una piccola mano al Grifo che, a causa dell’esclusione del Rimini dal campionato, ha osservato un turno di riposo. A dirla tutta, dopo il pareggio della ... ilmessaggero.it