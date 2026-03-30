il grande fratello da esperimento intellettuale a tv popolare

Il programma televisivo noto come Grande Fratello ha avuto origine come esperimento sociale e si è evoluto in uno show di grande popolarità. La sua idea si basa sulla sorveglianza e sulla vita sotto controllo, richiamando il concetto del Panopticon ideato dal filosofo Jeremy Bentham quasi tre secoli fa. Da allora, il format ha subito numerosi adattamenti e ha coinvolto milioni di telespettatori.

Sono passati quasi tre secoli da quando il filosofo Jeremy Bentham ipotizzava il Panopticon, un’architettura carceraria promossa per migliorare la qualità di vita dei prigionieri, soggetti ad un controllo costante di guardie, rese invisibili da un gioco di luci e specchi, affinché creasse autodisciplina. Uno scopo nobile, naufragato nel mare delle buone intenzioni, finché nel XX secolo Michel Foucault non ha ribaltato l’assunto, riconoscendogli un’angosciante utopia di controllo sociale restrittivo e punitivo. Quando nei primi anni Duemila la Endemol produceva il Grande Fratello, nato proprio da quella intuizione filosofica, la curiosità dietro al fenomeno televisivo era quasi culturale, con l’Italia berlusconiana spaccata tra chi lo rincorreva e chi no. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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