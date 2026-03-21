Ascolti tv The Voice Generations strapazza il Grande Fratello Vip

Nella serata di venerdì, gli ascolti tv mostrano come The Voice Generations con Antonella Clerici su Rai1 abbia ottenuto una media di 3 milioni di spettatori, superando il Grande Fratello Vip. La trasmissione musicale ha conquistato il pubblico, mentre il reality si è attestato su numeri inferiori. La differenza di ascolti tra le due trasmissioni è evidente, con il programma musicale che ha dominato la serata.

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 The Voice Generations con Antonella Clerici stravincere la serata con una media di 3.274.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi crolla a 1.672.000 spettatori pari a uno share del 14.3%. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso sigla 703.000 spettatori pari al 3.8% e, a seguire, lo spin-off si porta a casa Oltre il Paradiso 530.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 il film Wonder Woman con Gal Gadot intrattiene 890.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 il film Il tempo che ci vuole registra 420.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero raduna 951. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ascolti tv, The Voice Generations strapazza il Grande Fratello Vip Articoli correlati Ascolti TV | Venerdì 20 Marzo 2026. The Voice Generations domina (23.2%), Grande Fratello Vip crolla al 14.3%Nella serata di ieri, venerdì 20 marzo 2026, su Rai1 The Voice Generations interessa 3. Ascolti tv ieri venerdì 20 marzo chi ha vinto tra The Voice Generations, Grande Fratello Vip e Quarto GradoLa Rai centra il tris anche nella giornata di venerdì 20 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Una raccolta di contenuti su The Voice Generations Temi più discussi: Ascolti tv ieri venerdì 13 marzo chi ha vinto The Voice Generations, Io sono Farah e Quarto Grado; Ascolti Tv 13 marzo 2026, The Voice Generation stravince con il 22.8%: La Ruota batte Affari Tuoi; Ascolti tv, ecco chi ha vinto: la classifica; Ascolti tv ieri (13 marzo): Antonella Clerici travolge il finale di Io Sono Farah, De Martino non svolta. Ascolti tv, The Voice Generations strapazza il Grande Fratello Vip. Bene Fratelli di CrozzaGli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 The Voice Generations con Antonella Clerici stravincere la serata con una media di ... iltempo.it Ascolti tv 20 marzo, chi ha vinto tra il GF Vip e The Voice Generations: i dati in aggiornamentoI dati Auditel di venerdì 20 marzo: chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5 e The Voice Generations con Antonella ... fanpage.it The Voice Generations, il trio sardo incanta con “No potho reposare”: i giudici si commuovono - VIDEO facebook Ascolti tv 13 marzo, chi ha vinto tra The Voice Generations e Io Sono Farah. Scotti sopra De Martino x.com