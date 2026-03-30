Il cuore viola batte per Lorenzo dal Valdarno una raccolta fondi per farlo tornare a camminare

Nel Valdarno si è organizzata una raccolta fondi per aiutare Lorenzo a riprendere a camminare. La mobilitazione è nata dalla passione per la Fiorentina e ha coinvolto numerose persone. L'iniziativa si è sviluppata con l'obiettivo di sostenere il ragazzo, senza coinvolgimenti politici o istituzionali. La campagna continua con l’obiettivo di raggiungere la cifra necessaria.

“Il calcio, e in particolare il tifo per la Fiorentina, dimostra ancora una volta di poter essere molto più di una passione sportiva: diventa un potente motore di solidarietà” Una grande mobilitazione di solidarietà, nata dalla passione per la Fiorentina e trasformata in aiuto concreto. È quella che vede protagonista il Valdarno, dove tifosi e associazioni si sono uniti per sostenere il piccolo Lorenzo Ballocci, con l’obiettivo di raccogliere 100mila euro per permettergli di sottoporsi a un delicato intervento chirurgico negli Stati Uniti e tornare a camminare. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione ‘Alice Benvenuti’ ETS, dall’associazione ‘Solo Viola’ e dal gruppo ‘Valdarno Viola’, con il sostegno anche del Consiglio regionale della Toscana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Il cuore viola batte per Lorenzo, dal Valdarno una raccolta fondi per farlo tornare a camminare Articoli correlati Protesi per far camminare Manu. Una raccolta fondi su Gofundme"Aiutiamo Manu a tornare a camminare", è questo l’appello lanciato dalla sorella Sharon D’Amico sulla piattaforma ‘Gofundme’. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Il cuore viola batte per Lorenzo, dal Valdarno una raccolta fondi per farlo tornare a camminare; Il cuore viola batte per Lorenzo dal Valdarno una raccolta fondi per farlo tornare a camminare.