Il cardinale Pizzaballa è stato trattenuto da autorità israeliane a Gerusalemme, impedendogli di accedere al Santo Sepolcro durante la Domenica delle Palme. La sindaca della città ha condannato l’accaduto, sottolineando che la libertà religiosa rappresenta un diritto irrinunciabile. L’episodio ha suscitato reazioni di preoccupazione tra le comunità religiose e le istituzioni locali.

"Quanto accaduto a Gerusalemme è grave. Impedire al cardinale Pierbattista Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro per la Domenica delle Palme non è solo un episodio: è un segnale che preoccupa. Piena solidarietà alle comunità cristiane della Terra Santa, che ogni giorno vivono in contesti difficili e rappresentano un presidio di dialogo e convivenza". Lo ha scritto su X ieri sera, domenica 29 marzo, la sindaca di Firenze Sara Funaro, dopo la diffusione delle notizie in arrivo da Gerusalemme. Lo ha reso noto lo stesso Patriarcato latino di Gerusalemme in una nota. Insieme ha Pizzaballa le autorità israeliane hanno fermato anche padre... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Il cardinale Pizzaballa fermato da Israele, la condanna della sindaca Funaro: "Libertà religiosa non negoziabile"

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