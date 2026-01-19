Zelig 30 torna in prima serata | ospiti Geppi Cucciari ed Elio e le Storie Tese

Lunedì 19 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna “Zelig 30”, lo spettacolo che celebra i trent’anni del noto programma di comicità italiano. L’evento vedrà la partecipazione di ospiti come Geppi Cucciari ed Elio e le Storie Tese, offrendo un’occasione per riflettere sulla storia e l’evoluzione della comicità in Italia. Un appuntamento che ripercorre le tappe di un format ormai consolidato nel panorama televisivo nazionale.

Lunedì 19 gennaio, in prima serata su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento con “ Zelig 30 ”, lo show che celebra i trent’anni del programma comico più longevo della televisione italiana. Alla conduzione tornano Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, coppia amatissima dal pubblico, in uno spettacolo firmato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. Il secondo appuntamento dell’edizione speciale si arricchisce della presenza di due ospiti d’eccezione. Sul palco arriva Geppi Cucciari, protagonista da anni su Rai3 con “Splendida Cornice”, pronta a portare anche a Zelig il suo stile ironico, affilato e sempre attento all’attualità. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

