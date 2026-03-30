Ieri in Campania | colto da malore finisce nel fuoco del caminetto

Ieri in Campania si è verificato un incidente in cui una persona è stata colta da malore e finita accidentalmente nel fuoco del caminetto. Nel frattempo, in provincia di Avellino, il Santuario di Montevergine è stato riaperto al pubblico, dopo essere stato chiuso per quattro mesi a causa di una frana che aveva interrotto l'accesso stradale.

Avellino – Riapre al pubblico il Santuario di Montevergine dopo quattro mesi di isolamento causati dalla chiusura della strada di accesso, interrotta a seguito di una frana. La riapertura è avvenuta in occasione della Domenica delle Palme, segnando un momento particolarmente significativo per fedeli e visitatori. (LEGGI QUI) Benevento – Si è tinto di giallorosso il cielo sopra Ancona (sede della Final Four) dove il Benevento 5 ha vinto la coppa Italia di serie A2 Élite superando in finale 3-2 il Vinumitaly Petrarca ai supplementari. I ragazzi di mister Scarpitti succedono nell’albo d’oro al Capurso ed ora puntano all’incredibile double perché la promozione in serie A è dietro l’angolo e potrebbe arrivare già alla ripresa del campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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