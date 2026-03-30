i tanti gusti delle colombe

Una colomba realizzata attraverso una collaborazione tra uno chef e due pasticceri, provenienti rispettivamente da due diverse località del Piemonte. La produzione mette insieme elementi della cucina d’autore e l’arte bianca, puntando sulla condivisione e sulla valorizzazione delle tradizioni territoriali. La creazione prende il nome di “Mattarella” e coinvolge professionisti di varie realtà locali.

Colomba “Mattarella”, Giorgio Bartolucci (Domodossola, VB) e Stefano Zoppis (Borgomanero e Gozzano, NO) Una colomba che nasce dalla collaborazione tra cucina d’autore e arte bianca, mettendo al centro condivisione e identità territoriale. L’impasto a lievito madre accoglie fragoline di bosco semi candite e cioccolato bianco, arricchiti dalla freschezza del limone di Amalfi, che alleggerisce il profilo aromatico. Il risultato è un lievitato soffice e profumato, costruito su equilibrio tra dolcezza e nota agrumata. Il nome richiama un simbolo storico di Domodossola, rafforzando il legame con il territorio. Una proposta a tiratura limitata che unisce tecnica, racconto e collaborazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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