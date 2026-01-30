Oggi in TV ci sono diverse opzioni per chi vuole passare la serata davanti allo schermo. Su Rai 1 va in onda “Tali e quali”, il talent musicale che torna con nuove imitazioni e tante risate. Su Canale 5, invece, c’è la fiction “Colpa dei sensi”, che continua a tenere incollati gli spettatori con le sue storie intense. Per chi preferisce il cinema, Canale 20 trasmette “Hunter’s Prayer: In fuga”, un film d’azione che promette suspense e tensione.

Guida ai programmi TV del 30 gennaio 2026: “Tali e quali” su Rai 1, “Colpa dei sensi” su Canale 5, “Hunter’s Prayer: In fuga” su Canale 20. La prima serata televisiva di venerdì 30 gennaio 2026 offre su Rai 1 la finale di Tali e Quali, uno degli show più seguiti della stagione, che chiude il suo percorso con una sfida ad alto tasso di spettacolo tra imitazioni, musica dal vivo e una giuria arricchita da ospiti speciali. Rai 2 sceglie invece l’adrenalina del cinema con Gran Turismo, storia vera di un giovane gamer che tenta il salto nel mondo delle corse reali, mentre Rai 3 dedica un approfondimento speciale al caso di Giulio Regeni con Un giorno in pretura, offrendo un racconto rigoroso e di forte impatto civile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 30 gennaio 2026: show, fiction e film

Approfondimenti su Tali e quali

Ecco i programmi TV di oggi, 18 gennaio 2026: una selezione di fiction, quiz e film che offrono diverse opzioni di intrattenimento.

Ecco i principali programmi TV in onda il 19 gennaio 2026: tra fiction, cabaret e film, si segnalano “La Preside” su Rai 1, “Zelig 30” su Canale 5 e “Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana” su Rai 2.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il Paradiso delle Signore 26-30 Gennaio. Umberto fa una rivelazione importante a Greta!

Ultime notizie su Tali e quali

Argomenti discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 29 gennaio; I programmi in tv sabato 24 gennaio 2026; Giorno della Memoria 2026: i programmi tv e radio; Programmi TV 27 gennaio 2026: cosa vedere stasera.

I programmi TV di oggi 24 gennaio 2026: talent e people show, filmGuida ai programmi TV del 24 gennaio 2026: The Voice Kids su Rai 1, C'è posta per te su Canale 5, Rapimento e riscatto su Iris ... lopinionista.it

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 29 gennaioLe serie e i film in tv in prima e seconda serata. La guida tv completa di Rai, Mediaset ... msn.com

Scopri i nostri programmi di oggi Giovedì 29 Gennaio DOVE VEDERCI: SCARICA L'APP CRONACHE TV - facebook.com facebook

I programmi TV di oggi 28 gennaio 2026: miniserie, fiction e film x.com