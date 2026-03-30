I Paesi del gruppo BRICS continuano a operare insieme, anche senza formalizzare un’alleanza stretta. Le tensioni tra le potenze occidentali e alcuni Stati del Medio Oriente, insieme ai conflitti in Asia e in altre parti del mondo, stanno contribuendo a cambiamenti significativi negli equilibri geopolitici ed economici globali. La situazione attuale vede un aumento delle tensioni internazionali con implicazioni diffuse in vari continenti.

La guerra contro l’Iran, da parte americana e israeliana, e le tante guerre in Asia e nel Sud del mondo stanno creando profonde destabilizzazioni nell’ordine geopolitico ed economico in tutti i continenti. Indubbiamente stanno scuotendo anche i rapporti all’interno del gruppo dei paesi Brics, che non sono un’alleanza strutturata, come invece lo sono organizzazioni storiche di Stati, quali la Nato e l’Unione europea, anch’esse, tuttavia, destabilizzate. Dato che i paesi Brics hanno risposto in modo variegato e non si sono schierati apertamente al fianco dell’Iran – ma che dire del blocco ungherese agli aiuti europei all’Ucraina o delle accuse di codardia da parte di Trump nei confronti degli alleati che non partecipano alle azioni militari nel Golfo? – molti osservatori si sono affrettati a celebrare la morte dei Brics. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I Brics funzionano ancora anche senza essere un’alleanza vera

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