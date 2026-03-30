In alcuni siti della Terra Santa, ancora oggi, si possono visitare i luoghi associati alla vita e alle attività di Gesù. Questi 9 siti rappresentano punti di riferimento storici che si trovano nelle zone più rilevanti della regione, mantenendo testimonianze visibili del passato. La loro presenza permette di percorrere un percorso tra i luoghi che, secondo le tradizioni, sono stati testimoni della sua presenza.

Esistono posti che hanno visto passare Gesù, Maria e i discepoli. Luoghi che, a chi non conosce le Scritture, oggi potrebbero sembrare solo vecchie pietre che non dicono nulla, ma che invece sono uno scrigno di fede e di storia unico al mondo. Come dicevamo, ancora oggi è possibile visitarli e toccarli da vicino. Ma quali sono? Scopriamolo insieme. Gesù ci parla e vive ancora oggi. Anche se è asceso al Cielo e siede alla destra del Padre, qui sulla terra ha lasciato tracce profonde del suo passaggio e della sua Parola. Una Parola viva e vera, più di ogni altra cosa, che rappresenta un punto di partenza e un appoggio sicuro per chi già crede in Lui o per chi, semplicemente, si sta avvicinando ai suoi insegnamenti. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - I 9 luoghi che provano dove Gesù è passato davvero: puoi visitarli ancora oggi

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