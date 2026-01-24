Al bar armati di coltello e spranga | seminano il panico e scatenano una rissa

Tre uomini hanno causato scompiglio in un bar di Villa Carcina, armati di coltello e spranga. L’episodio ha provocato grande preoccupazione tra i presenti, tra cui famiglie e bambini, e si è concluso con una rissa violenta. L’evento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

Leggi anche: Bandito solitario in azione. Incappucciato e col coltello semina il panico nel bar Leggi anche: Seminano il panico nella trattoria: due fratelli finiscono in manette Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Donna spara contro le vetrine di tre bar: in auto con lei c'era anche un imprenditore; L'assalto choc in centro a Monza. Rapina a mano armata a 14 anni. Estrae il coltello, poi si barrica nel bar; Pesaro, rubano 2 mila euro di una colletta armati di coltello: condannatio i baby rapinatori strafatti; Aggredisce due fratelli con il machete in un bar: rintracciato e mandato a processo.

