Nel 2026, Harley-Davidson presenta tre nuovi modelli: le moto touring Street Glide e Road Glide Limited, entrambe orientate al lungo viaggio, e la Pan America 1250 Limited, pensata per l’avventura. La gamma si caratterizza per tre diverse interpretazioni del viaggio su due ruote, mantenendo lo stile e le caratteristiche tipiche del marchio. La presentazione include aggiornamenti e novità specifiche per ciascuna delle tre versioni.

Nel 2026 Harley-Davidson non si limita a rinnovare la gamma, ma propone tre interpretazioni distinte del viaggio su due ruote: le grandi touring americane Street Glide e Road Glide Limited e la più versatile Pan America 1250 Limited. Le due ammiraglie della famiglia Grand American Touring colpiscono per presenza scenica, stabilità e comfort sulle lunghe distanze. Il nuovo Milwaukee-Eight Vvt 117 da 106 Cv e 177 Nm spinge con fluidità e sostanza, mentre sospensioni aggiornate, selle riscaldabili e un sistema di infotainment evoluto con display Tft da 12,3 pollici con audio Rockford Fosgate trasformano ogni trasferimento in un’esperienza di alto livello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Harley-Davidson 2026: touring e adventure all’americana. Tre anime, due ruote, un viaggio

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