Un recente sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera mostra come i dati raccolti influenzino le dinamiche politiche nel campo largo. Secondo l’indagine condotta da Nando Pagnoncelli, i risultati percentuali e le analisi demoscopiche evidenziano un quadro che mette in discussione gli entusiasmi legati a questa alleanza politica. I numeri indicano una realtà diversa rispetto alle aspettative.

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato dal Corriere della sera, evidenzia quanto l’indagine rileva e assevera e a suon di cifre percentuali e argomentazioni demoscopiche. Ossia: alle urne non ha avuto la meglio il centrosinistra schierato col No, ma ha vinto la magistratura. E tutti gli interrogativi proposti nel “post esito referendario” – e i numeri stessi dell’indagine – lo confermano a chiare lettere. Il sondaggio Pagnoncelli post referendum sfata falsi miti e entusiasmi della sinistra. Insomma, per la dirla ancora più chiaramente: il polverone sollevato dal verdetto delle urne emanato il 22 e 23 marzo scorsi, si dirada di fronte ai numeri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hanno vinto solo i giudici, punto. Il sondaggio rovina la festa al campo largo. I dati che spengono gli entusiasmi

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