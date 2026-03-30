Una casa editrice ha ritirato un libro dal mercato, sospettando che il testo sia stato generato da un’intelligenza artificiale. La decisione è stata presa senza che siano state fornite prove concrete, generando molte discussioni tra autori e lettori. Il ritiro riguarda un’opera che, secondo le fonti, potrebbe essere stata scritta con l’ausilio di strumenti digitali automatizzati.

Mamma mia, che scandalo per la ciliegina su una torta che non c’è! Anzi, l’ha fatta l’AI, la torta di cui vi parlerò, e ve ne parlo giusto perché se non lo dico io non lo dice nessuno e perché è diventato un caso editoriale internazionale e anche perché qui non si ragiona sulle basi, figuriamoci sulle altezze. Il fatto, nudo e crudo (non come il pasto nudo di Burroughsm magari): Shy Girl, romanzo horror dell’autrice Mia Ballard, era nato come autopubblicazione nel febbraio 2025, in seguito acquisito da Hachette Book Group per una distribuzione più ampia, era uscito nel Regno Unito nel novembre 2025 con l’imprint Wildfire, mentre negli Stati Uniti sarebbe dovuto uscire il 19 maggio 2026 con Orbit. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hachette ritira Shy Girl per sospetto uso di AI: vi spiego perché è insensato

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Shy Girl

Temi più discussi: L'Ai scrive romanzi e le case editrici non riescono ad accorgersene. Il caso Shy girl; Il caso Shy Girl: Scusateci, il romanzo l’ha scritto l’IA, e l’editore lo ritira dal mercato; Hachette ha cancellato l'uscita di un romanzo horror molto atteso perché si è scoperto che l'autrice l'ha scritto usando l'AI; Hachette ritira un romanzo perché scritto con l’Ai.

Questo libro è spazzatura generata dall’IA: la casa editrice Hacette costretta a ritirare dal mercato il romanzo Shy Girl di Mia BallardIl romanzo horror è stato ritirato dopo che i lettori online hanno identificato tratti di prosa generata dall'intelligenza artificiale ... ilfattoquotidiano.it

Il caso «Shy Girl»: quando il lettore fa il mestiere dell’editore«Shy Girl» di Mia Ballard è stato ritirato da Hachette perché sospettato di essere stato scritto con l’AI. Un provvedimento tardivo. elzevir.it

Il fatto: secondo il Guardian, Hachette ha ritirato Shy Girl di Mia Ballard dopo una revisione interna nata dai sospetti di un uso massiccio dell’IA; l’edizione britannica viene fermata e quella americana cancellata. E già questo, francamente, basta e avanza per di - facebook.com facebook

L'Ai scrive romanzi e le case editrici non riescono ad accorgersene. Il caso Shy girl x.com