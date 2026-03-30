Guida TV Sky Cinema e NOW | da Fight Or Flight a Shining Lunedi 30 Marzo 2026

Lunedì 30 marzo 2026, su Sky Cinema e NOW è prevista una serata con diverse proposte cinematografiche. Tra i titoli in programmazione ci sono film d’azione, cult e grandi classici. La programmazione copre vari generi, offrendo agli spettatori una scelta ampia e diversificata. La serata include titoli come Fight Or Flight e Shining, tra gli altri.

Serata ricca su Sky Cinema tra action, cult e grandi classici con una programmazione completa per ogni genere. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si vola con Fight Or Flight – Tensione ad alta quota, action-comedy dal ritmo serrato con Josh Hartnett. Un ex agente speciale viene richiamato in servizio per identificare un misterioso bersaglio durante un volo intercontinentale, ma la missione si trasforma rapidamente in una trappola. su Digital-News.it Serata ricca su Sky Cinema tra action, cult e grandi classici con una programmazione completa per ogni genere.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si vola con Fight Or Flight – Tensione ad alta quota, action-comedy dal ritmo serrato con Josh Hartnett. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: da Fight Or Flight a Shining, Lunedi 30 Marzo 2026 Articoli correlati Guida TV Sky Cinema e NOW: L'illusione perfetta, Lunedi 2 Marzo 2026Sky Cinema stasera film in TV apre con L’illusione perfetta su Sky Cinema Uno affiancato da action, cult e commedie romantiche nella programmazione... Guida TV Sky Cinema e NOW: Absolution: Storia criminale, Lunedi 9 Marzo 2026Sky e NOW propongono i film stasera in TV con Absolution: Storia criminale su Sky Cinema Uno, Twisters su Sky Cinema Action e Il colibrì tra i titoli... Altri aggiornamenti su Sky Cinema Temi più discussi: 30 film da guardare su Sky e Now – Le novità di aprile 2026; Guida tv 21 marzo 2026, programmi e film di stasera in chiaro e su Sky; 30 serie tv da guardare su Sky e Now – Le novità di aprile 2026; Guida tv di stasera, cosa guardare oggi venerdì 27 marzo 2026 in chiaro e su Sky. Guida TV Sky Cinema e NOW: The Equalizer 2 guida la serata, Sabato 28 Marzo 2026Denzel Washington protagonista in una prima serata su Sky Cinema e in streaming su NOW, Su Sky Cinema Uno HD alle 21. Scopri di più ... digital-news.it Guida TV Sky Cinema e NOW: Dead of Winter, Lunedi 16 Marzo 2026Sky e NOW propongono i film stasera in TV con Blade Runner Director’s Cut, Face/Off e il thriller Dead of Winter tra fantascienza e azione Su ... digital-news.it Film stasera Sky Cinema e NOW | Poveri noi, John Wick 4, E.T. e Ray - Domenica 29 Marzo 2026 Cosa vedere su Sky Cinema stasera: guida completa ai film in TVOrari, canali e trame dei film in onda, dal cinema d’azione alle commedie e ai grandi classici. S - facebook.com facebook Guida TV Sky Cinema e NOW: The Equalizer 2 guida la serata, Sabato 28 Marzo 2026 x.com