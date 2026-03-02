Stasera su Sky Cinema Uno HD viene trasmesso il film L’illusione perfetta alle 21, in una serata dedicata a vari generi. La programmazione di Sky Cinema include anche action, cult e commedie romantiche, offrendo un palinsesto ricco di proposte per gli spettatori. La guida TV di Sky Cinema e NOW presenta questa scelta come principale evento della serata del 2 marzo 2026.

Sky Cinema stasera film in TV apre con L’illusione perfetta su Sky Cinema Uno affiancato da action, cult e commedie romantiche nella programmazione completa Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e in contemporanea anche su Sky Cinema Comedy HD alle 21.45 (canale 307) arriva L'illusione perfetta: Now you see me, now you don't, terzo capitolo della saga dedicata ai Cavalieri della Magia. A dieci anni dalla loro ultima spettacolare apparizione, il gruppo di illusionisti torna in scena con una missione ancora più rischiosa, tra numeri impossibili, inganni sofisticati e una narrazione costruita su continui ribaltamenti di prospettiva. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: L'illusione perfetta, Lunedi 2 Marzo 2026

