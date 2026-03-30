Guerra del Golfo il piano di Trump per mettere in sicurezza l’uranio di Teheran – La diretta

Durante il primo mese di conflitto nella regione del Golfo, l’amministrazione americana ha comunicato che i colloqui con l’Iran stanno procedendo positivamente. Nel frattempo, fonti ufficiali riferiscono che si sta sviluppando un piano volto a mettere in sicurezza l’uranio prodotto dall’Iran. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui contenuti o sulle tempistiche di questo progetto.

Mentre la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran supera il suo primo mese Donald Trump annuncia che i colloqui di pace con Teheran stanno andando bene, ma intanto la presidenza lavora a un piano per mettere in sicurezza l’uranio degli iraniani. Intanto Israele intercetta droni dallo Yemen e bombarda Teheran e un soldato di Unifil è morto in Libano. «Due membri dell’organizzazione dissidente dei Mujaheddin del Popolo (Mko) sono stati giustiziati questa mattina a Teheran». Lo ha fatto sapere la magistratura iraniana. «Il condannato a morte Akbar Daneshvarkar, insieme a Mohammad Taghavi-Sangdehi che era il capo di una cellula affiliata all’Mko in Iran, ha compiuto azioni terroristiche, sotto la direzione dell’Mko, durante le rivolte di gennaio», si legge nella dichiarazione della magistratura. 🔗 Leggi su Open.online

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