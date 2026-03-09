Un camion carico di gas ha tamponato una cisterna e si è rovesciato sull'autostrada A4 tra Meolo e San Donà. L'incidente ha provocato esplosioni e un grande fumo nero visibile da lontano, portando alla chiusura temporanea del tratto tra Venezia e Trieste. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire l'emergenza e mettere in sicurezza l'area.

VENEZIA - Schianto in A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato dopo l'impatto con un'autocisterna e si sono sentite forti esplosioni a chilometri di distanza. Intorno alle 11.20 di oggi, lunedì 9 marzo, un grave incidente ha coinvolto un mezzo pesante nel tratto compreso tra i caselli di Meolo-Roncade e San Donà di Piave nel tratto a tre corsie. La dinamica Secondo una prima ricostruzione un autoarticolato che trasportava merci pericolose (stando alle prime evidenze, gas ossigeno) ha tamponato una cisterna vuota all’altezza del chilometro 420 a Monastier e si è ribaltato danneggiando anche le barriere di sicurezze laterali. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'A4: esplosioni e fumo nero. Autostrada di nuovo chiusa tra Meolo e San Donà

Articoli correlati

Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'A4: esplosioni e fumo nero. Autostrada di nuovo chiusa tra San Donà e MeoloVENEZIA - Schianto in A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato dopo l'impatto con un'autocisterna e si sono sentite forti esplosioni...

Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'autostrada A4: sentite forti esplosioni, il fumo nero visibile a chilometri di distanza. Tratto chiuso tra Meolo e San DonàVENEZIA - Schianto in A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato e si sono sentite forti esplosioni a chilometri di distanza.

Altri aggiornamenti su Camion carico di gas tampona una...

Temi più discussi: BailaconTodos, il ballo nelle strade e nelle piazze per liberare energia, libertà e sorrisi fa tappa a Treviso in piazza Borsa VIDEO; Insigne esordio col gol, il Pescara batte il Palermo; Automobilista sbaglia l'imbarco sul ferryboat e finisce in acqua, a bordo anche un Labrador. Partenze in tilt per diverse ore; Borsa Mediterranea del Turismo, Volotea alla Mostra d'Oltremare con uno stand dedicato.

Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'A4: forti esplosioni e fumo nero Autostrada riaperta solo verso Venezia VIDEOVENEZIA - Schianto in autostrada A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato dopo l'impatto con un'autocisterna e si sono sentite forti esplosioni ... ilgazzettino.it

Camion carico di gas si rovescia sull'autostrada A4: sentite forti esplosioni, il fumo nero visibile a chilometri di distanzaSchianto in A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato e si sono sentite forti esplosioni a chilometri di distanza. Intorno alle 11.20 di oggi, lunedì 9 marzo, un grave incidente ha coi ... msn.com

Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'A4: esplosioni e fumo nero Autostrada di nuovo chiusa tra San Donà e Meolo - facebook.com facebook

#Venezia, in corso intervento #vigilidelfuoco in autostrada #A4, al km 420 in dir. Trieste, per #incendio di un'autocisterna a seguito di un tamponamento: soccorso e affidato ai sanitari l'autista di uno dei due automezzi coinvolti, sul posto nucleo #NBCR per la x.com