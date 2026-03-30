Grandi opere ferrovie e nuove strade Così il futuro potrà correre più veloce

È stato annunciato un evento dedicato a progetti di grandi opere, con particolare attenzione a ferrovie e nuove strade. L’iniziativa si terrà in modalità accesso libero fino a esaurimento posti, previa iscrizione tramite un link specifico. L’obiettivo è presentare le future infrastrutture che permetteranno di migliorare i collegamenti e la mobilità.

Oggi il direttore Cerno intervista il leader leghista. Tra gli ospiti il governatore Fontana e l'architetto Boeri. L'evento è ad accesso libero fino ad esaurimento posti previa iscrizione cliccando a questo link ***** L'evento è ad accesso libero fino ad esaurimento posti previa iscrizione cliccando a questo link. Per maggiori informazioni si prega di scrivere a [email protected] Ponti, strade, ferrovie: sopra queste infrastrutture corre lo sviluppo. E la traiettoria seguita è quella della crescita. Troppo spesso le consideriamo solo opere materiali, fatte di ferro, cemento e asfalto. In realtà, sono molto di più. Queste grandi reti sono strumenti che modificano il tempo e lo spazio, che accorciano le distanze e rendono possibile ciò che prima non lo era. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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