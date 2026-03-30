Grande Fratello VIP | Raimondo e Francesca Il parere dei coinquilini

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, Ilary Blasi ha chiesto ai concorrenti se Raimondo Todaro e Francesca Manzini siano una coppia che balla o meno, e se ci saranno sviluppi in questa direzione. I coinquilini sono stati invitati a esprimere il loro parere sulla possibile relazione tra i due. La discussione si è concentrata sulla natura del rapporto tra Raimondo e Francesca, senza ulteriori dettagli o commenti.

Raimondo Todaro e Francesca Manzini: coppia che balla oppure no? La reazione dei coinquilini. Nel corso della nuova puntata Ilary Blasi chiede ai coinquilini in Casa se la coppia tanto chiacchierata formata da Raimondo e Francesca ballerà oppure no: “Succederà qualcosa?”. I concorrenti riuniti nel salone della Casa hanno affermato: “No”. “Raimondo sta giocando molto su questa cosa ma a lui non gli piace Francesca, ha la fidanzata che ama e rispetta ma non é secondo me il tipo che gli piace Francesca” afferma Paola Caruso. Leggi anche Grande Fratello VIP, Raimondo Todaro prende le distanze da una gieffina Negli studi televisivi, tra luci calde e coreografie impeccabili, ci sono incontri che sembrano scritti da un autore romantico più che da un regista. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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