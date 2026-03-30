Grande Fratello Vip la porta d’ingresso si apre per Alessandra Mussolini e Adriana Volpe

Il Grande Fratello Vip torna con una puntata speciale in onda lunedì 30 marzo in prima serata su Canale 5. La diretta si svolge in un orario diverso rispetto al solito per evitare sovrapposizioni con la partita tra Italia e Bosnia. La puntata vede l’ingresso di Alessandra Mussolini e Adriana Volpe nella casa. La trasmissione è stata spostata in una data insolita per motivi televisivi.

Il Grande Fratello Vip torna con una nuova puntata speciale in onda lunedì 30 marzo in prima serata su Canale 5, in un appuntamento eccezionalmente spostato al lunedì per evitare la concorrenza con la partita dell’Italia contro la Bosnia. La produzione, firmata da Endemol Shine Italy, promette una serata ricca di colpi di scena e dinamiche sempre più accese all’interno della Casa. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare gli sviluppi della puntata. La Casa più spiata d’Italia si presenta all’appuntamento già segnata da un’uscita importante. Dopo aver rivisto la fidanzata Clara durante l’ultima puntata, GionnyScandal ha infatti deciso di abbandonare definitivamente il reality. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Leggi anche: Da Alessandra Mussolini ad Adriana Volpe, svelato cast Grande Fratello Vip “Il vib**tore…”. Grande Fratello Vip, delirio tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe: urla e caosNella Casa del Grande Fratello Vip le tensioni continuano a crescere giorno dopo giorno, senza bisogno di interventi esterni o dinamiche costruite... Contenuti utili per approfondire Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip 2026: Gionnyscandal si è ritirato, 8 in nomination; Grande Fratello VIP: Lo scioglimento dei due Club Video; Quanto guadagnano Alessandra Mussolini e gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip?. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di lunedì 30 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, lunedì 30 marzo 2026, torna il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi su Canale 5: chi sarà eliminato dalla casa? superguidatv.it Anticipazioni Grande Fratello Vip: un altro eliminato, sondaggi e cosa vedremoOggi lunedì 30 marzo 2026 va in onda la quinta diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi: polemiche ascolti, nomination, sondaggi e chi esce ... libero.it Selvaggia Lucarelli top e flop: dal Grande Fratello vip alle nozze rinviate al 2027 - facebook.com facebook Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi presso i seggi elettorali di competenza ed esercitare il proprio diritto di voto #GFVIP x.com