Il televoto del Grande Fratello Vip 8 si sta facendo particolarmente acceso, con quattro concorrenti in bilico. I sondaggi online evidenziano un pubblico molto coinvolto, che continua a esprimere le proprie preferenze fino all’ultimo minuto. Alcuni partecipanti sembrano aver consolidato la loro posizione, mentre altri rischiano di uscire in base alle votazioni degli spettatori.

I sondaggi online mostrano un pubblico molto attivo: alcuni concorrenti consolidano la loro posizione, mentre altri rischiano di uscire in base alle preferenze espresse all'ultimo minuto dagli spettatori. Il Grande Fratello Vip 8 va in onda eccezionalmente stasera, lunedì 30 marzo, anticipando la puntata del martedì. Una decisione di Mediaset per evitare lo scontro tra il reality show, condotto da Ilary Blasi, e la finale mondiale di playoff, che l'Italia giocherà domani contro la Bosnia. Nel precedente appuntamento, otto concorrenti sono finiti in nomination: il meno votato dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Come votare Gli spettatori possono votare attraverso due modalità: SMS, inviando il nome del concorrente al numero 477. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8: televoto infuocato, quattro concorrenti in bilico

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