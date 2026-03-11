Grande Fratello VIP quattro concorrenti entrano in anticipo | l’annuncio

Quattro concorrenti del Grande Fratello VIP entreranno nella Casa prima della puntata d’esordio prevista per martedì 17 marzo su Canale 5. La produzione ha annunciato che, in via straordinaria, la Casa si aprirà al pubblico con un’“Open House” anticipata rispetto alla data tradizionale. Questa novità rappresenta un’inedita modalità di ingresso per il reality italiano.

Grande Fratello VIP cambia le regole del debutto e introduce una formula inedita per l’Italia. Prima della puntata d’esordio, fissata per martedì 17 marzo su Canale 5, la Casa aprirà le porte con una “Open House” anticipata. L’ingresso dei primi concorrenti è previsto per venerdì 13 marzo e sarà già possibile seguirne le prime ore in diretta. L’annuncio arriva da un comunicato di Mediaset, scopriamo cosa recita. Ilary Blasi svela la novità sul GF che coinvolge il pubblico Grande Fratello VIP: la prima Open House nella storia italiana del reality. Mediaset parla di una novità assoluta: per la prima volta Grande Fratello Vip debutta con una Open House. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

