Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta di lunedì 30 marzo Nomination eliminati e sondaggi

Stasera, lunedì 30 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, condotta da Ilary Blasi in prima serata. Durante la serata sono previste le nomination, con eventuali eliminazioni e aggiornamenti sui sondaggi. La puntata si focalizza sulle dinamiche tra i concorrenti e sui risultati delle votazioni degli spettatori.

Stasera, lunedì 30 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della quinta puntata del 30 marzo, cosa succederà?. Lunedì 30 marzo 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show presentato da Ilary Blasi su Canale 5. Questa settimana il programma cambia la consueta collocazione del martedì sera. Il motivo? La partita Bosnia-Italia che vede gli Azzurri di Gattuso chiamati all’ultima sfida per qualificarsi ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di lunedì 30 marzo. Nomination, eliminati e sondaggi Articoli correlati Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 20 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, venerdì 20 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 24 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 24 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Contenuti utili per approfondire Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip 2026: Gionnyscandal si è ritirato, 8 in nomination; Grande Fratello Vip, pagelle: Selvaggia Lucarelli perfida e preziosa (9), Adriana Volpe noiosa (4), Ilary Blasi non merita ascolti flop (8); Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 27 marzo: GionnyScandal abbandona, Mussolini immune, chi è al televoto. Chi veste Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026Ilary Blasi ridefinisce il suo stile al GF Vip 2026 tra minimalismo sofisticato, linee pulite e dettagli iconici: tutti i look, puntata dopo puntata, raccontano una nuova eleganza ... dilei.it Grande Fratello Vip 2026, puntata 27 marzo | Diretta e nomination: sorpresa per GionnyScandalLe anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026 con il ritorno di Dario Cassini e una sorpresa per GionnyScandal. ilsussidiario.net Selvaggia Lucarelli top e flop: dal Grande Fratello vip alle nozze rinviate al 2027 - facebook.com facebook PIPPITEL! – ALLA SECONDA PUNTATA IL “GRANDE FRATELLO VIP” TRACOLLA AL 14,3% CON 1,6 MILIONI ... x.com