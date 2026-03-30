Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Da orizzontescuola.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative all'anno scolastico 202628. Gli elenchi riguardano sia le posizioni per il 50% dei posti disponibili, sia le supplenze temporanee. La pubblicazione segna l'inizio della diffusione ufficiale delle graduatorie, con alcuni elenchi ancora vuoti o incompleti.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

GaE Graduatorie ad esaurimento: ecco la domanda e la GUIDA MIM, scadenza 22 gennaioLa domanda dovrà essere presentata attraverso il Portale Unico del reclutamento, oppure attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e...

Tutto quello che riguarda Graduatorie ad esaurimento ecco le GaE...

Temi più discussi: Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO); Docenti di Sostegno confermati dalle famiglie 2026/2027: pubblicata la nota ministeriale con le date ufficiali. Chi potrà essere confermato? Ecco tutte le NOVITÁ più importanti in materia (TESTO PDF); Supplenze docenti 2026: ecco come funzionerà l’algoritmo da GPS e la nomina dalle graduatorie di istituto [LO SPECIALE].

Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote)Graduatorie ad esaurimento GaE per il 2026/28: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. orizzontescuola.it

graduatorie ad esaurimento eccoImmissioni in ruolo, Pacifico (Anief) il problema più grande è che non tutte le graduatorie dei concorsi sono ad esaurimentoNel question time del 3 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente Anief ... orizzontescuola.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.