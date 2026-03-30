Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative all'anno scolastico 202628. Gli elenchi riguardano sia le posizioni per il 50% dei posti disponibili, sia le supplenze temporanee. La pubblicazione segna l'inizio della diffusione ufficiale delle graduatorie, con alcuni elenchi ancora vuoti o incompleti.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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