Graduatoria interna d’istituto | schede e guide per segreterie modelli per l’aggiornamento circolare e checklist pronti all’uso

È stato avviato l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto. Per facilitare questa procedura, sono disponibili schede, guide e modelli per le segreterie, oltre a una circolare e una checklist pronte all’uso. Il team ha preparato tutta la documentazione necessaria per supportare le scuole nel processo di aggiornamento.

Al via l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto, il nostro team ha elaborato una serie di guide e documenti già pronti all’uso. Ricordiamo che il termine per il 2026 è il 17 di aprile. I seguenti documenti sono riservati agli abbonati alla nostra rivista “Gestire la scuola”. Non sei abbonato? Leggi tutti i vantaggi. Tutti i. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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