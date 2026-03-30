Graduatoria Interna d’Istituto – Quale posizione ti spetta? Sei soprannumerario? Come presentare domanda Consulenza di gruppo solo 5 posti

Entro 15 giorni dalla scadenza indicata dall’Ordinanza Ministeriale, il dirigente scolastico deve pubblicare le graduatorie interne dell’istituto presso l’Albo. La graduatoria riguarda le posizioni di soprannumerario e la presentazione delle domande di mobilità. Attualmente, sono disponibili solo cinque posti per consulenze di gruppo, e gli insegnanti interessati devono seguire le procedure previste per inoltrare la richiesta.

Il Dirigente scolastico deve predisporre e pubblicare all’Albo dell’istituto le graduatorie interne entro 15 giorni dalla scadenza stabilita dall’Ordinanza Ministeriale per la presentazione delle domande di mobilità. Per l’anno 2026, tale termine è fissato al 17 aprile. Anche in questo caso, devi prestare attenzione: anche un dettaglio mancante o errato può compromettere la tua posizione.. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatoria interna di istituto 2026: entro quale data deve presentare domanda il docente che sarà dichiarato soprannumerarioNel question time del 19 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Stefano Cavallini di ANIEF, è stata affrontata anche...