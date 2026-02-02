L' appello del governo alla sinistra | Collabori sul tema sicurezza Ma Conte pone il veto | Prima accolga le nostre proposte

La riunione tra il governo e la sinistra si è conclusa dopo poco più di un’ora a palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto alla sinistra di collaborare sul tema sicurezza, ma Giuseppe Conte ha risposto con un veto: prima devono accogliere le sue proposte. La discussione si è concentrata sulle nuove norme del decreto sicurezza, dopo gli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione del centro sociale Askatasuna.

È terminata dopo poco più di un'ora la riunione convocata a palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare il punto sulle nuove norme del decreto sicurezza dopo gli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna. Al vertice hanno partecipato i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (quest'ultimo in collegamento da Palermo), il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio, della Difesa Guido Crosetto, e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Al tavolo della riunione anche i vertici delle forze dell'ordine.

