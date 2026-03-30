Il gas naturale liquefatto, comunemente chiamato GNL, rappresenta una componente chiave nel settore energetico internazionale. Viene prodotto attraverso la liquefazione del gas naturale, che permette di ridurre il volume per facilitare il trasporto via nave. I principali esportatori di GNL sono alcuni paesi con riserve significative di gas, mentre i principali importatori includono nazioni che dipendono da questa fonte per soddisfare il fabbisogno energetico.

Il gas naturale liquefatto si conferma fondamentale del sistema energetico globale: oltre a garantire flessibilità e sicurezza nelle catene di approvvigionamento, contribuisce alla riduzione delle emissioni e al sostegno del trasporto pesante e alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gnl: cos'è, perché è importante e chi sono i principali esportatori

Articoli correlati

Registro anagrafe condominiale: cos’è e perché è importanteNon un semplice adempimento burocratico, ma un vero alleato dell’amministratore e dei condòmini, utile per garantire che la vita in comune si svolga...

Chi disegna cosa: chi sono oggi i direttori creativi dei principali brand di modaC'è chi ironizza sul gioco delle poltrone e chi mette invece l'accento più sulla drammaticità di quest'infinito turnover, fatto sta che al giorno...

Una selezione di notizie su Gnl cos'è perché è importante e chi...

Temi più discussi: Guerra e mercato GNL: perché l’Europa torna vulnerabile; Cresta dell’onda | La riconfigurazione del mercato del gas naturale; Qatar, con il conflitto in Medio Oriente va in crisi l’impero del gas; Venture Global e Vitol annunciano un nuovo accordo di acquisto di GNL.

Gas, QatarEnergy dichiara stop per forza maggiore su forniture di gnl: cosa significa e quali rischi per l’ItaliaLa decisione segue gli attacchi missilistici a Ras Laffan, la grande città industriale qatariota dove il gas naturale viene trasformato in gnl. Colpite anche le forniture verso Belgio, Corea del Sud e ... firstonline.info

Perché l’Unione Europea potrebbe perdere l’accesso al GNL americanoL'Unione Europea rischia di perdere l'accesso favorevole alle forniture di GNL provenienti dagli esportatori americani ... energiaoltre.it

Brindisi, Edison verso l’addio al deposito Gnl su Costa Morena: «Il costo dell'opera è salito di 50 milioni» x.com

Foro Buonaparte ha ricevuto una nuova notifica di forza maggiore sui rifornimenti di gnl in consegna presso l’Adriatic Lng. A causa delle ostilità nello stretto di Hormuz, il colosso energetico non potrà consegnare 10 carichi di gnl da aprile fino a metà giugno - facebook.com facebook