Gnl | cos' è perché è importante e chi sono i principali esportatori

Da gazzetta.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gas naturale liquefatto, comunemente chiamato GNL, rappresenta una componente chiave nel settore energetico internazionale. Viene prodotto attraverso la liquefazione del gas naturale, che permette di ridurre il volume per facilitare il trasporto via nave. I principali esportatori di GNL sono alcuni paesi con riserve significative di gas, mentre i principali importatori includono nazioni che dipendono da questa fonte per soddisfare il fabbisogno energetico.

Il gas naturale liquefatto si conferma fondamentale del sistema energetico globale: oltre a garantire flessibilità e sicurezza nelle catene di approvvigionamento, contribuisce alla riduzione delle emissioni e al sostegno del trasporto pesante e alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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