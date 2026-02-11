Un nuovo studio svizzero introduce un modo semplice per capire se si è fertili. I nuovi assorbenti, che si trovano in commercio, cambiano le regole del gioco. Ora basta indossarli, senza bisogno di visite in laboratorio o analisi complicate. Questa novità potrebbe facilitare molto le donne che vogliono monitorare la loro capacità riproduttiva ogni giorno.

Monitorare la propria capacità riproduttiva potrebbe presto diventare un gesto semplice e quotidiano, eliminando la necessità di analisi del sangue invasive e costose sedute in laboratorio. Un gruppo di scienziati del Politecnico federale di Zurigo (ETH) ha infatti progettato un sistema diagnostico rivoluzionario che trasforma un comune assorbente in uno strumento di analisi medica. Il dispositivo è in grado di misurare i livelli di AMH (ormone antimulleriano) direttamente nel sangue mestruale, fornendo una fotografia immediata della riserva ovarica di una donna. Il meccanismo alla base di questa invenzione è raffinato ma intuitivo: funziona in modo simile a un test di gravidanza o a un tampone rapido. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I nuovi assorbenti rivelano se sei fertile: lo studio svizzero può cambiare tutto

Approfondimenti su assorbenti fertili

