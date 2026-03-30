Giovedì Santo si può mangiare carne? Cosa dice la Chiesa
Durante la Settimana Santa, in particolare il Giovedì Santo, molti credenti si domandano se sia permesso consumare carne. La questione riguarda le norme religiose che regolano i pasti durante questo periodo, ma le indicazioni ufficiali della Chiesa non prevedono un'astinenza obbligatoria in questa giornata. La decisione di mangiare carne o meno rimane quindi a scelta dei singoli fedeli.
Ogni anno, durante la Settimana Santa, molti fedeli si chiedono se il Giovedì Santo si possa mangiare carne. La risposta è sì: non è previsto l’obbligo di astinenza dalle carni per il Giovedì Santo. La risposta è sì: non è previsto l’obbligo di astinenza dalle carni per il Giovedì Santo. Secondo il canone 1251 del Codice di Diritto Canonico: “Va osservata l’astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della Conferenza episcopale, in tutti i singoli venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità; l’astinenza e il digiuno, invece, sono obbligatori il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della Passione e Morte del Signore. 🔗 Leggi su Funweek.it
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